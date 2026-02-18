GINEVRA – “Difficili, ma professionali”. Si è da poco concluso il secondo round di negoziati trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa a Ginevra. Colloqui che, a detta di Kiev, hanno visto “sostanziali progressi”, con diverse questioni chiarite, ma non sui nodi chiave. Una nuova tornata di negoziati – ha fatto sapere Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa – “avrà luogo presto”.

La posizione dell’Ucraina

A far percepire la difficoltà dei colloqui sono gli attacchi che il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha riservato per la Russia. Per il leader ucraino Mosca starebbe cercando di trascinare dei negoziati che “potrebbero già essere giunti al termine”. Per Zelensky è fondamentale il destino dei territori occupati nell’Ucraina orientale e il futuro status della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Già dopo il vertice di ieri sera Kiev aveva categoricamente escluso la cessione del Donbass: “Il nostro popolo rifiuterebbe un accordo di pace” con Mosca che comprenda una “ritirata unilaterale” delle forze di Kiev dal territorio e la cessione di questo alla Russia.

Mosca si oppone a una tregua

I nervosismi che fanno da contorno ai negoziati vengono confermati anche da Mosca. “Pensano davvero che la Russia metterà tutto in pausa e starà a guardare il regime di Kiev che si arma?” ha chiesto ironicamente la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Beh dovranno trovare degli idioti da qualche parte all’interno dei propri confini per attuare tali decisioni”. Le parti – al netto dei “sostanziali progressi” – continuano dunque ad essere distanti con nessuna fazione che vuole cedere campo.

Dal canto suo, Mosca insisterà sulla codificazione legale della clausola di non espansione della Nato verso est e chiederà la revoca delle decisioni del vertice di Bucarest del 2008. Lo ha dichiarato l’ambasciata russa in Belgio al quotidiano “Izvestia”

Animi tesi confermati anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, prima dell’inizio dei colloqui, aveva lasciato trasparire ancora una volta la sua impazienza verso Kiev, affermando che “farebbe meglio a venire al tavolo delle discussioni, e rapidamente”.

L’incontro tra Umerov e i consiglieri per la sicurezza di Paesi Ue

A Ginevra erano presenti anche dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera, che hanno tenuto un incontro separato con il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Rustem Umerov. Secondo lui, le parti hanno discusso i risultati del ciclo di negoziati di ieri e hanno concordato gli approcci per i passi successivi. “È importante mantenere una visione comune e il coordinamento delle azioni tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa. C’è consapevolezza della responsabilità condivisa per il risultato. Continuiamo a lavorare”, ha sottolineato il segretario dell’Nsdc.