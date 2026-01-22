NEWS ANSA

Esteri

Ucraina, Witkoff e Kushner
incontrano Putin a Mosca
per nuovi negoziati di pace

L'inviato Usa: "Colloqui ridotti

a una sola questione"

di Filippo Saggioro22 Gennaio 2026
Il presidente russo, Vladimir Putin, incontra l'Inviato speciale americano, Steve Witkoff

WASHINGTON – Gli inviati speciali statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner, incontreranno questa sera a Mosca Vladimir Putin per continuare i negoziati sull’Ucraina. Lo ha confermato il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, aggiungendo che “l’incontro si protrarrà fino a notte inoltrata”. 

I colloqui per porre fine alla guerra hanno fatto “molti progressi” e si sono “ridotti a un’unica questione” tra Kiev e Mosca, ha dichiarato il negoziatore statunitense, Steve Witkoff, durante un evento a margine del World Economic Forum di Davos. Siamo arrivati ad avere “un unico problema. Ne abbiamo discusso le iterazioni e questo significa che è risolvibile”, ha aggiunto l’inviato speciale. “Quindi – ha concluso – se entrambe le parti vogliono risolvere la questione la risolveremo”. 

Intanto, Volodymyr Zelensky, è atterrato nella città elvetica dove, alle 13, incontrerà il presidente americano, Donald Trump, prima di tenere il suo discorso al pubblico del World Economic Forum. Il viaggio di Zelensky in Svizzera era improntato alla firma di un “piano di prosperità” da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa, ma la questioni sospese tra Ue e Usa riguardanti la Groenlandia e il Board of Peace per Gaza hanno fatto slittare l’accordo. “Stiamo facendo progressi. Pensavo fosse facile e non è stato così, ma risolveremo presto”, ha spiegato Trump, durante il suo intervento a Davos, parlando della situazione ucraina.

Meno ottimista il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ha affermato di dubitare che i colloqui di pace sull’Ucraina possano concludersi prima della primavera. “Kiev – ha sottolineato – deve avere il sostegno militare di cui ha bisogno, come gli intercettori per respingere gli attacchi della Russia”. 

Sul campo la guerra non si ferma. La Russia continua a bombardare le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando varie regioni del Paese senza elettricità per diverse ore. Il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto 31 droni ucraini che volavano in territorio russo.  

