BRUXELLES – All’indomani dell’incontro tra i 27 ministri europei dell’agricoltura, l’accordo tra Ue e Mercosur è più vicino che mai. Potrebbe prendere forma già venerdì 9 gennaio alla riunione degli ambasciatori Ue. Decisivo il cambio di passo dell’Italia, che, grazie a nuove garanzie, dà il proprio consenso. Un’apertura, quella del governo Meloni, figlia delle concessioni della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen sulla Politica Agricola Comune (PAC). In particolare a Roma e Parigi, sul fronte dei fertilizzanti. Ma dalla Francia non si registra nessun cambio di rotta: voterà contro l’accordo, come ribadito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Laurent Panifous.

L’inversione di marcia dell’Italia

L’esecutivo Meloni è deciso a “sostenere l’accordo” se saranno “certificate le garanzie che chiediamo” per il settore agricolo. A confermarlo è stato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. A incidere sul cambio di rotta dell’Italia – che, insieme alla Francia, a dicembre aveva spinto per rinviare di qualche settimana il via libera all’intesa del Mercosur proprio per ottenere ulteriori promesse – le garanzie sul sostegno al reddito stabile agli agricoltori, l’abbattimento dei dazi sui fertilizzanti e l’aumento dei controlli sui prodotti importati per assicurare la competitività dei produttori europei. In totale, l’Italia beneficerà di altri 10 miliardi di euro per la sua agricoltura.

Le richieste di Roma e Parigi sui fertilizzanti

Nel corso della riunione straordinaria, Roma e Parigi hanno chiesto un alleggerimento per il settore dei fertilizzanti dagli oneri del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam). “Nonostante la stabilizzazione dei prezzi, i costi dei fertilizzanti restano circa il 60 per cento più alti rispetto al 2020”, ha riconosciuto Bruxelles. Così Palazzo Berlaymont ha annunciato la possibile sospensione temporanea del Cbam sui fertilizzanti di fronte a “circostanze impreviste” sul mercato.

La firma del trattato

L’eventuale sì degli ambasciatori consentirà a von der Leyen di volare in Paraguay il 12 gennaio per la firma definitiva del trattato, atto finale di un negoziato lungo oltre un quarto di secolo. Le organizzazioni agricole guardano con favore le garanzie sulla Pac, ma chiedono, allo stesso tempo, la salvaguardia dell’agricoltura europea.

La protesta degli agricoltori francesi invade la Tour Eiffel

“Vogliamo essere ricevuti oggi dalla presidente dell’Assemblée Nationale e dal presidente del Senato”, chiede Bertrand Venteau, presidente del Coordinamento rurale, il secondo sindacato agricolo francese. Le strade parigine sono invase dagli agricoltori in protesta, riusciti a raggiungere sia la Tour Eiffel che l’Arco di Trionfo. Mobilitato da due anni, come ricorda José Pérez, capo del sindacato Coordination rurale di Lot-et-Garonne, il settore agricolo francese affronta diverse crisi. Dall’’epidemia di dermatosi nodulare contagiosa che sta decimando i bovini, al calo del prezzo del grano. Passando per l’aumento dei concimi e per la minaccia di una concorrenza più agguerrita nel caso di firma da parte dell’Ue dell’accordo che, sembra ormai, in dirittura d’arrivo.