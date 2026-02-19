ROMA – Andrà in onda a partire dal 20 febbraio la nuova serie tv “Portobello”, che racconta la storia di Enzo Tortora, il celebre conduttore italiano vittima di uno degli errori giudiziari più eclatanti della storia del nostro Paese. A dirigerla Marco Bellocchio, pluripremiato regista autore di successi cinematografici come “Il traditore” e “Esterno notte”. La miniserie sarà pubblicata sulla piattaforma HBO Max e divisa in sei episodi: i primi due sono già stati presentati all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia lo scorso settembre.

Il racconto dell’odissea umana e giudiziaria

Bellocchio ha scelto di raccontare il caso Tortora a partire dall’anno 1983, dal giorno dell’arresto per traffico di droga e associazione camorristica fino all’assoluzione. A interpretare il protagonista sarà Fabrizio Gifuni alla sua seconda collaborazione con il regista emiliano dopo “Esterno notte”, in cui impersonava Aldo Moro. Nel cast anche Romana Maggiora Vergano, nota per la sua partecipazione in “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che sarà Francesca Scopelliti, compagna del conduttore. Tra gli interpreti anche Gianfranco Gallo nei panni di Raffaele Cutolo, Valeria Marini che interpreterà Moira Orfei, Fausto Russo Alesi, Barbora Bobuľová Gianfranco Gallo, Carlotta Gamba e Alessandro Preziosi. La data di pubblicazione non è stata scelta a caso: coincide con la stessa in cui Tortora tornò in onda con la sua trasmissione dopo l’assoluzione nel 1987.