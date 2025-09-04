NEWS ANSA

Spettacoli

Il "Festival dei Fiori"
rimane nella città di Sanremo
Accordo tra Comune e Rai

Ancora aperta la vicenda legale

Il Tar Liguria deciderà a Ottobre

di Filippo Saggioro04 Settembre 2025
ROMA – È stato raggiunto l’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone italiana, che resterà dunque nella Città dei Fiori per almeno tre anni. Malgrado le posizioni distanti, la titolarità del format del festival è stata rivendicata dalla Radio Televisione italiana, mentre la proprietà del marchio “Festival della Canzone italiana” resterà al Comune. 

Nonostante l’accordo sia arrivato soltanto adesso, il direttore artistico Carlo Conti sta già selezionando le canzoni e la macchina logistica è praticamente partita, anche perché la manifestazione si terrà tra il 24 e il 28 febbraio prossimi. La vicenda legale, nata dal ricorso al Tar di “Just Entertainment”, non è ancora del tutto conclusa. La società ha presentato un ricorso cautelare anche contro il bando pubblicato dal Comune: il Tar deciderà in merito il prossimo 17 ottobre.   

