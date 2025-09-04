ROMA – È stato raggiunto l’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone italiana, che resterà dunque nella Città dei Fiori per almeno tre anni. Malgrado le posizioni distanti, la titolarità del format del festival è stata rivendicata dalla Radio Televisione italiana, mentre la proprietà del marchio “Festival della Canzone italiana” resterà al Comune.

Nonostante l’accordo sia arrivato soltanto adesso, il direttore artistico Carlo Conti sta già selezionando le canzoni e la macchina logistica è praticamente partita, anche perché la manifestazione si terrà tra il 24 e il 28 febbraio prossimi. La vicenda legale, nata dal ricorso al Tar di “Just Entertainment”, non è ancora del tutto conclusa. La società ha presentato un ricorso cautelare anche contro il bando pubblicato dal Comune: il Tar deciderà in merito il prossimo 17 ottobre.