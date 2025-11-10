WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a chi tentò di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali nel 2020 dopo la vittoria di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo ha annunciato il procuratore generale per la grazia del Dipartimento di Giustizia, Ed Martin, con un post su X.
Secondo quanto riportato dalla Cnn, nella lista pubblicata online da Ed Martin figurano personaggi di primo piano della politica americana come gli avvocati dello stesso Trump Rudy Giuliani, Sidney Powell e John Eastman, nonché l’ex capo dello staff del presidente, Mark Meadows.
“Questa proclamazione – si legge nelle motivazioni del provvedimento di grazia – pone fine a una grave ingiustizia nazionale” dal momento che la grazia presidenziale include un perdono totale, completo e incondizionato.