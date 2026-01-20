NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:45 del 20 gennaio 2026

HomePolitica Voto ai 16enni, la campagna di +Europa per le elezioni del 2027
Politica

Voto 16, l'idea di +Europa
per portare i sedicenni
alle urne già nel 2027

La campagna presentata alla Camera

Magi: "Allarghiamo la partecipazione"

di Roberto Abela20 Gennaio 2026
di Roberto Abela20 Gennaio 2026
voto 16 anni

Foto d'archivio | Foto Ansa

ROMA – Il voto ai 16enni già dal 2027. È questo l’obiettivo della campagna “Voto 16” presentata questa mattina alla Camera da +Europa, per chiedere la modifica dell’articolo 48 della Costituzione. Operazione cui hanno assistito proprio giovanissimi testimonial di 16 anni.

“Siamo di fronte ad una crisi di democrazia, ad una crisi di vicinanza dei cittadini alle istituzioni, a cui bisogna rispondere allargando e non restringendo gli spazi di partecipazione”, ha spiegato il segretario del partito Riccardo Magi, puntando i riflettori sui “temi di cui si occupa la politica, che sono tutti sbilanciati a sfavore delle giovani generazioni”.

Alla domanda dei cronisti dell’Ansa se il voto ai ragazzi di quell’età sia una possibilità concreta già dalle prossime elezioni, il deputato ha risposto: “Assolutamente sì, se c’è la volontà politica. Noi partiamo con un appello urgente a tutte le forze politiche del Parlamento proprio in un momento in cui si parla di riforme istituzionali. Se c’è la volontà si può fare”. Il leader di +Europa ha parlato del completamento di “un percorso di ampliamento della partecipazione democratica già avviato negli ultimi anni, con l’abbassamento dell’età del voto a 18 anni anche per il Senato”. La proposta è coerente con le esperienze di numerosi Paesi europei”, ha concluso.

Ti potrebbe interessare

Bufera sul Garante, i tre membri vanno avanti dopo le dimissioni di...

19 Gennaio 2026

Meloni a Seul, intesa tra Italia e Corea. “Impegno su pace, sicurezza...

19 Gennaio 2026

Referendum giustizia, è scontro tra Barbero e l’ex pm Di Pietro :...

19 Gennaio 2026

Garante della Privacy, contestate spese pazze e auto blu come taxi. Stanzione:...

16 Gennaio 2026

Kiev spacca la Lega. Diventano un caso i voti in dissenso sulla...

16 Gennaio 2026

Referendum, superata la soglia delle 500mila firme. Esulta l’opposizione: “Segnale forte”

16 Gennaio 2026
Accessibility by WAH