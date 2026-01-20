NEWS ANSA

Spettacoli

Svezia, il brano pop di Jacob
bandito dalle classifiche
perché scritto e creato con IA

L'ente che gestisce il ranking:

"Non ha il diritto di essere in cima"

di Clara Lacorte20 Gennaio 2026
Intelligenza artificiale | Foto Pexels

STOCCOLMA – L’intelligenza artificiale non è ammessa nelle classifiche musicali svedesi. È il caso del brano “I Know, You’re Not Mine”, dell’artista Jacub divenuto popolare in Svezia, accusato di aver utilizzato l’IA per scrivere e cantare la canzone. Il brano è stato infatti rimosso dalla Sverigetopplistan, la classifica nazionale. La canzone ha subito raggiunto oltre 5 milioni di streaming a livello globale. 

La scoperta dopo un’inchiesta giornalistica 

La vicenda è venuta alla luce grazie a un’inchiesta del giornalista Emanuel Karlsten, che ha collegato il brano a Stellar, un’etichetta discografica danese che si è occupata di produrre il brano. Quest’ultima ha confermato di aver utilizzato l’IA sia per la creazione della voce sia in alcune sezioni del brano. Stellar ha affermato di essere “prima di tutto un’azienda musicale gestita da creativi, non una compagnia tecnologica”. L’editore musicale ha aggiunto che creare una hit ha richiesto “qualcosa di diverso” dall’uso isolato di uno strumento di intelligenza artificiale. “È stato un processo guidato da una chiara visione artistica”.

IA e classifiche: il divieto di Ifpi Svezia

Ludvig Werber, amministratore delegato di Ifpi Svezia, ente che gestisce la classifica, in un’intervista rilasciata al The Guardian, ha confermato che “se una canzone è generata principalmente dall’intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla Sverigetopplistan”. 

Jacub non è l’unico artista ad aver utilizzato l’AI

Non si tratta del primo caso di brano di successo nato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Già nel 2025, una band chiamata Velvet Sundown ha lanciato vari brani su Spotify, capaci di raccogliere oltre 4 milioni di streaming. Nel 2023, prima dell’annuncio della reunion degli Oasis, un gruppo di ragazzi, chiamati Breezer, aveva pubblicato un album di otto tracce attribuite agli “Aisis”, versione digitale della band di Liam e Noel Gallagher.

