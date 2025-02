SANTA FE – Due coniugi morti nella loro abitazione, di fianco anche il cadavere del cane. Le cause del decesso ancora da chiarire, mentre lo sceriffo della contea annuncia l’apertura delle indagini e intrattiene i media. Sembra l’inizio di un thriller in pieno stile hollywoodiano, ma è la cruda realtà: l’attore statunitense premio Oscar Gene Hackman (95 anni) e sua moglie, la pianista 63enne Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico.

L’annuncio sta facendo il giro del mondo mentre il capo della polizia locale, Adan Mendoza, ha confermato oggi 27 febbraio la notizia della morte della coppia ai microfoni della stampa, circostanziandola a “mercoledì pomeriggio nella loro residenza nel complesso di Sunset Trail” e affermando che al momento non si riscontrerebbero indicazioni di un atto criminale. “Tutto quello che posso dire – prosegue lo sceriffo – è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione”.

Di oggi anche la prima dichiarazione di cordoglio da parte di una celebrità americana. Il regista Francis Ford Coppola rende omaggio e loda l’attore con il quale aveva collaborato al film cult “La conversazione” del 1974 assieme a Robert Duvall, Frederic Forrest, John Cazale, Harrison Ford. “La perdita di un grande artista – ha detto Coppola – è sempre motivo di lutto e di celebrazione: Gene Hackman era stimolante e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità”.

Due Premi Oscar, nel 1972 per “Il braccio violento della legge” e nel 1993 per “Gli spietati”. Due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Hackman ha interpretato più di 100 ruoli, tra cui quello di Lex Luthor nei film di “Superman” negli anni ’70 e ’80. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando interpretò Monroe Cole in “Welcome to Mooseport”. Negli ultimi anni usciva raramente in pubblico e si era dedicato alla scrittura, pubblicando anche cinque romanzi (tre dei quali insieme a Daniel Lenihan).