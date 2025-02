ROMA – Aumenta la percentuale di omicidi commessi da minori, quasi il triplo solo in un anno. E raddoppia il numero di minorenni uccisi. È quanto emerge dal rapporto “Omicidi volontari consumati in Italia” redatto dalla Direzione centrale della polizia criminale (Criminalpol) del Ministero dell’Interno.

I dati raccolti per l’anno 2024 sono stati analizzati con un confronto tra le informazioni acquisite dalla banca dati della Polizia e quelle dei presidi territoriali delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda la criminalità minorile a emergere e a preoccupare è un 11% di omicidi commessi dagli under 18, soprattutto in confronto al 4% dell’anno precedente.

Allarmante anche l’aumento dei minori vittime di omicidio, passato dal 4% del 2023 al al 7% nel 2024. Gli autori del reato hanno prevalentemente un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Omicidi in calo: uno sguardo generale agli ultimi 10 anni

Dallo stesso report emerge anche un dato positivo: in 10 anni gli omicidi volontari sul territorio nazionale sono calati del 33%, nonostante l’incremento del 6% dell’ultimo anno rispetto al 2023.

Se la maggior parte degli omicidi è legata alla criminalità mafiosa, anche qui si sottolinea una riduzione che nel report è attribuita a un cambiamento del modus operandi: “La netta diminuzione del numero degli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata è significativa di come le mafie in Italia stiano cambiando pelle: cercano di evitare clamori per poter dedicarsi con maggiore efficacia alle attività criminali e soprattutto all’infiltrazione dell’economia legale”.

Nelle conclusioni contenute nel report questo calo generale è attribuito “all’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto delle Forze di polizia e ad un progressivo cambiamento sociale”.

Ma viene sottolineato anche come questo tipo di crimine rimanga un tema di rilievo, “che evidenzia le problematiche legate alla sicurezza pubblica, alla violenza domestica, ai conflitti interpersonali e alle dinamiche della criminalità, sia organizzata che comune”.