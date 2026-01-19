NEWS ANSA

Trovato il corpo della donna
scomparsa ad Anguillara
In stato di fermo il marito

Il ritrovamento nella tenuta dell'uomo

Ora accusato di occultamento di cadavere

di Marco Bertolini19 Gennaio 2026
Donna scomparsa a Anguillara, trovato un corpo in sede azienda del marito | foto Ansa

ROMA – È stato fermato Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara. Il possibile terzo caso di femminicidio in pochi giorni. Il corpo esanime della donna è stato trovato sotterrato in una buca dietro l’azienda della famiglia Carlomagno. I pm contestano, oltre l’omicidio volontario, anche l’occultamento di cadavere.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo della 41enne, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma, è stato trovato dopo 10 giorni di ricerche. Il cadavere, ricoperto da rovi, è stato rinvenuto nella tenuta di proprietà della famiglia Carlomagno. All’interno di una buca scavata con un mezzo meccanico. La donna è stata riconosciuta grazie agli indumenti e altri oggetti che aveva addosso. La Procura di Civitavecchia contesta a Carlomagno quindi anche l’occultamento di cadavere. Nelle prossime ore i pm affideranno l’incarico per l’autopsia oltre alla richiesta di convalida di fermo. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca dell’arma e si attendono per la prossima settimana i risultati sulle tracce ematiche.

I carabinieri all’interno della sede operativa della ditta di Carlomagno | Foto Ansa

La ricostruzione

Secondo gli inquirenti della procura di Civitavecchia, Tarzullo sarebbe stata uccisa in casa tra l’8 e il 9 gennaio. Il racconto dell’uomo fin da subito non ha convinto. La sua versione sul rapporto con Federica sarebbe stata contraddittoria e illogica. Quando ha denunciato la scomparsa della moglie, Carlomagno ha parlato di normali problemi di coppia tra di loro, ma è stato accertato che la coppia si stava separando. L’ulteriore prova di come il presunto femminicida abbia provato a sviare le indagini. L’uomo infatti avrebbe mentito anche sui suoi spostamenti nella giornata successiva all’omicidio. Per questo l’uomo è stato indagato fin da subito. A inchiodarlo infine anche le tracce di sangue trovate ovunque all’interno della villetta in cui i due coniugi abitavano. Ma anche sugli abiti da lavoro, dentro la sua auto e sul mezzo meccanico presente nell’azienda di cui è titolare. Ieri, 18 gennaio, è stato prelevato dai militari dell’Arma e portato in caserma. Poi il trasferimento in carcere. Nel mentre, il ritrovamento del cadavere.

A sinstra, il marito di Federica Torzullo viene trasportato dai carabinieri in carcere ieri, 18 gennaio | Foto Ansa

