ADAMUZ — Dopo la tragedia, in Spagna si cerca una spiegazione. L’incidente ferroviario sulla linea di alta velocità che collega Madrid e Malaga, potrebbe essere stato causato da un giunto saltato. Il malfunzionamento avrebbe creato uno spazio tra due sezioni di binario, risultando nel deragliamento di un treno Iryo che ha colpito un convoglio che transitava nella direzione opposta, nei pressi di Adamuz.

La prima ipotesi sulle cause

Secondo una ricostruzione iniziale, le prime carrozze sarebbero passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all’ottava, è avvenuto il deragliamento. I tecnici spagnoli sono al lavoro per verificare l’attendibilità di questa teoria. L’ultima ispezione sul treno uscito dalla carreggiata risale al 15 gennaio, pochi giorni prima dell’incidente, e i binari erano stati rinnovati con lavori conclusi lo scorso maggio, grazie a un investimento di 700 milioni di euro. “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono sorpresi da questo incidente; è molto strano e molto difficile da spiegare”, ha dichiarato Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente.

Le vittime e la difficoltà nei soccorsi

Per ora le vittime sono 39 e i feriti accertati ammontano a 152 ma bisognerà aspettare per avere certezze sui numeri. “Il problema é che i vagoni sono completamente deformati, con persone all’interno”, ha spiegato alla televisione spagnola il capo dei vigili del fuoco di Cordoba. A complicare l’operato dei soccorsi anche i tre vagoni deragliati in un terrapieno di circa quattro metri, adiacente ai binari. “È un’alba di profondo dolore per la Spagna”, così il premier Pedro Sanchez si è unito al cordoglio dei familiari delle vittime. Per gestire la crisi, Il leader del Psoe ha annullato gli appuntamenti in agenda per lunedì 19 gennaio, compresa la partecipazione al World economic forum di Davos.

Il cordoglio del governo italiano

A poche ore dalla fatale collisione tra i due treni, sono arrivati i messaggi di cordoglio di vari leader europei. “L’Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia”, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X, seguita anche dai due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani che hanno espresso solidarietà “al Paese, al Re Felipe VI e al governo per il tragico incidente”.