ROMA – Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso, è indagato per omicidio. All’uomo sono stati sequestrati il telefono e l’automobile. Al momento non è esclusa nessuna pista. I militari hanno sequestrato anche l’abitazione della donna, dove sarebbe entrata per non uscirne più, come mostra una videocamera di sorveglianza.

La scomparsa della donna è stata denunciata dall’indagato. Dal racconto dell’uomo, però, sono emerse delle discrepanze che avrebbero reso poco sostenibile l’ipotesi dell’allontanamento volontario agli occhi degli inquirenti. Infatti, non emergono contatti o preparativi che avrebbero potuto preannunciare un’eventuale fuga. Le ricerche dei carabinieri sono partite sin da subito concentrandosi nel centro cittadino ma anche nel lago di Bracciano.