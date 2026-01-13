NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:50 del 13 gennaio 2026

HomeCronaca Donna scomparsa ad Anguillara Sabazia: il marito è indagato per omicidio
Cronaca

Donna scomparsa ad Anguillara Sabazia: il marito è indagato per omicidio

di Irene Di Castelnuovo13 Gennaio 2026
di Irene Di Castelnuovo13 Gennaio 2026
anguillara

I Carabinieri durante il sopralluogo nell'abitazione di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia | Foto Ansa

ROMA – Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso, è indagato per omicidio. All’uomo sono stati sequestrati il telefono e l’automobile. Al momento non è esclusa nessuna pista. I militari hanno sequestrato anche l’abitazione della donna, dove sarebbe entrata per non uscirne più, come mostra una videocamera di sorveglianza.

La scomparsa della donna è stata denunciata dall’indagato. Dal racconto dell’uomo, però, sono emerse delle discrepanze che avrebbero reso poco sostenibile l’ipotesi dell’allontanamento volontario agli occhi degli inquirenti. Infatti, non emergono contatti o preparativi che avrebbero potuto preannunciare un’eventuale fuga. Le ricerche dei carabinieri sono partite sin da subito concentrandosi nel centro cittadino ma anche nel lago di Bracciano.

Ti potrebbe interessare

Trentini e Burlò in Italia: “Felici ma a un prezzo altissimo”. “A...

13 Gennaio 2026

Tassisti in rivolta, sciopero dalle 8 alle 22. Salvini convoca un tavolo...

13 Gennaio 2026

Crans-Montana, convalidato l’arresto di Moretti. A Roma l’autopsia per il 16enne romano...

12 Gennaio 2026

Precipita dal quinto piano dell’Ex Ilva, morto un operaio: “Mobilitazione di 24...

12 Gennaio 2026

Doppia aggressione a Termini, due fermati. Grave il funzionario del Mimit. Governo...

12 Gennaio 2026

Crans-Montana, interrogati i gestori del locale. Mattarella in Svizzera per la commemorazione...

09 Gennaio 2026
Accessibility by WAH