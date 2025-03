HOLLYWOOD – Il film diretto da Sean Baker Anora porta a casa il massimo riconoscimento alla Notte degli Oscar. Tra i premi: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior montaggio, oltre che la statuetta a Mikey Madison come miglior attrice protagonista. Cillian Murphy, vincitore lo scorso anno per Oppenheimer, ha premiato il miglior attore protagonista Adrien Brody per il ruolo in The Brutalist. Il secondo Oscar per l’attore a ventidue anni dalla seconda nomination per il capolavoro di Roman Polański Il Pianista. Solo due statuette per il film Emilia Pérez, tra cui quella di Zoe Saldaña come attrice non protagonista. Il premio Oscar per il miglior attore non protagonista è stato consegnato a Kieran Culkin per A real pain, l’attore che lo scorso anno aveva vinto l’Emmy per Succession. Conclave, film tratto dal romanzo di Robert Harris, ha ricevuto il premio come miglior adattamento. Sfumato il premio a Isabella Rossellini, che ha deciso di omaggiare David Lynch con un vestito di velluto blu, ovvero Blue Velvet, come il titolo del film del regista del quale è stata protagonista nel 1986.

L’Oscar per il miglior documentario è stato invece consegnato a No other land.