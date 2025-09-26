BEIRUT – Sono migliaia i sostenitori di Hezbollah che in queste ore si sono riversati nella capitale del Libano. I simpatizzanti del partito sciita filo-iraniano si sono riuniti a Raouche, a Beirut, per celebrare il primo anniversario dell’assassinio del segretario generale Hassan Nasrallah e del suo successore Hashem Safieddine. I due leader furono uccisi dalle Forze di difesa di Israele (Idf) il 27 settembre 2024.

Le immagini trasmesse dall’emittente libanese “Lbci” mostrano la formazione rocciosa di Raouche illuminata con le immagini dei due leader e con la bandiera libanese. Un’azione criticata aspramente dal primo ministro libanese Nawaf Salam. La manifestazione, secondo i vertici di Stato, sarebbe una chiara violazione delle condizioni stabilite dal governatore di Beirut per il raduno autorizzato.

Lungo le strade della città i sostenitori del movimento sciita hanno sfilato per le strade circostanti in motocicletta sventolando bandiere gialle. I manifestanti si sono radunati anche su edifici distrutti dai bombardamenti delle guerre.

Foto Ansa