Beirut, migliaia di sostenitori di Hezbollah in piazza per ricordare Nasrallah

di Elisabetta Guglielmi26 Settembre 2025
Il ricordo di Nasrallah | Foto Ansa

La roccia di Raouche è illuminata con le immagini dei defunti leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah (a destra) e Hashem Safieddine (a sinistra), per celebrare il primo anniversario del loro assassinio a Beirut | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah navigano vicino alla roccia di Raouche | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah, riuniti su un edificio distrutto, sventolano le bandiere con i volti dei leader | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah si riuniscono per un evento organizzato da Hezbollah per celebrare il primo anniversario della morte dei defunti leader | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah navigano vicino alla roccia di Raouche durante un evento organizzato da Hezbollah per celebrare il primo anniversario della morte dei defunti leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine a Beirut | Foto Ansa

I sostenitori di Hezbollah sventolano le bandiere del partito durante una manifestazione organizzata da Hezbollah | Foto Ansa

BEIRUT – Sono migliaia i sostenitori di Hezbollah che in queste ore si sono riversati nella capitale del Libano. I simpatizzanti del partito sciita filo-iraniano si sono riuniti a Raouche, a Beirut, per celebrare il primo anniversario dell’assassinio del segretario generale Hassan Nasrallah e del suo successore Hashem Safieddine. I due leader furono uccisi dalle Forze di difesa di Israele (Idf) il 27 settembre 2024.

Le immagini trasmesse dall’emittente libanese “Lbci” mostrano la formazione rocciosa di Raouche illuminata con le immagini dei due leader e con la bandiera libanese. Un’azione criticata aspramente dal primo ministro libanese Nawaf Salam. La manifestazione, secondo i vertici di Stato, sarebbe una chiara violazione delle condizioni stabilite dal governatore di Beirut per il raduno autorizzato. 

Lungo le strade della città i sostenitori del movimento sciita hanno sfilato per le strade circostanti in motocicletta sventolando bandiere gialle. I manifestanti si sono radunati anche su edifici distrutti dai bombardamenti delle guerre. 

Foto Ansa

