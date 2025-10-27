LA PAZ – Il rito popolare incontra la denuncia sociale e politica. Domenica 26 ottobre centinaia di persone vestite da zombie hanno invaso le strade della città di La Paz, capitale de facto della Bolivia, durante una sfilata di Halloween. I manifestanti, soprattutto giovani, hanno sfruttato una tradizione folkloristica per protestare contro la crisi e l’emergenza corruzione nel Paese. Sul primo punto, il neopresidente Rodrigo Paz, vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso 19 ottobre, ha proposto l’introduzione di un programma di prestiti e agevolazioni fiscali per sostenere le piccole e medio imprese. Riguardo al nodo corruzione, subito dopo l’elezione di Paz, il presidente argentino Javier Milei aveva sottolineato che la Bolivia ha intrapreso “una lotta contro la corruzione”, alludendo agli ultimi due decenni governati dalla sinistra. Foto Ansa