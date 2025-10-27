NEWS ANSA

Fotogallery

Bolivia, proteste a tema Halloween per denunciare la corruzione dilagante nel Paese

di Alessio Sebastiano Corsaro27 Ottobre 2025
Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia. Il cartello recita: "Bolivia, terra di file infinite e speranze morte" | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di centinaia di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia. Il cartello recita: "Il Paese cammina piano come uno zombie senza cervello". | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di decine di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

Bolivia

Persone vestite da zombie partecipano a una parata di Halloween a La Paz, in Bolivia, il 26 ottobre 2025. Una marcia di decine di giovani vestiti da morti viventi ha invaso le strade principali del centro di La Paz nell'ambito dei festeggiamenti di Halloween, ma anche per protestare contro la crisi e la corruzione in Bolivia | Foto Ansa

LA PAZ – Il rito popolare incontra la denuncia sociale e politica. Domenica 26 ottobre centinaia di persone vestite da zombie hanno invaso le strade della città di La Paz, capitale de facto della Bolivia, durante una sfilata di Halloween. I manifestanti, soprattutto giovani, hanno sfruttato una tradizione folkloristica per protestare contro la crisi e l’emergenza corruzione nel Paese. Sul primo punto, il neopresidente Rodrigo Paz, vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso 19 ottobre, ha proposto l’introduzione di un programma di prestiti e agevolazioni fiscali per sostenere le piccole e medio imprese. Riguardo al nodo corruzione, subito dopo l’elezione di Paz, il presidente argentino Javier Milei aveva sottolineato che la Bolivia ha intrapreso “una lotta contro la corruzione”, alludendo agli ultimi due decenni governati dalla sinistra. Foto Ansa

