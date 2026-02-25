NEWS ANSA

Economia

Bollette, spesi 2055 euro
a famiglia lo scorso anno
Sardegna in testa

Spesa di poco inferiore rispetto al 2024

ma in forte aumento dal 2018

di Filippo Saggioro25 Febbraio 2026
Banconote

Banconote | Foto Ansa

ROMA – Nel 2025 le famiglie italiane hanno speso 2055 euro in bolletta. L’analisi, realizzata da Facile.it, fotografa le differenze a livello territoriale, con un focus sulle regioni in cui si è speso di più. 

Guardando solo alla bolletta elettrica, la Sardegna è la regione con il conto più salato. Nell’isola le famiglie hanno consumato, mediamente 2751 KWh, con una spesa di 825 euro, il 12% in più rispetto alla media nazionale. Un dato che può essere spiegato, almeno in parte, dall’assenza di riscaldamento con gas in alcune città sarde e il conseguente utilizzo di dispositivi elettrici per riscaldare le abitazioni. 

Il nuovo decreto energia mira ad alleggerire le bollette nel 2026, ma gli italiani, per ora, pagano sempre più. La spesa del 2025 è stata leggermente inferiore a quella dello scorso anno, ma ben più alta, per esempio, rispetto al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1200 euro sulle famiglie.  

