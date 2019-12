Un uomo di 73 anni è morto nell’incendio che è divampato questa mattina nel suo appartamento in una palazzina nel cuore del centro storico di Bologna, a poche centinaia di metri da Piazza delle sette Chiese.

Le fiamme hanno travolto l’appartamento in fretta e una grande quantità di fumo ha invaso l’edificio. Secondo le prime informazioni, oltre alla vittima ci potrebbe essere anche una persona ferita o intossicata.

L’incendio è divampato nel sottotetto, pieno di mobili in legno e libri: l’uomo ha sentito uno scoppio ed è salito da solo a controllare, restando intrappolato. La moglie, che era in casa, ha dato subito l’allarme. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di svolgere il loro lavoro. La prima telefonata di soccorso è arrivata questa mattina alle 9.30 circa e al momento sono impegnate otto squadre di pompieri. Sul posto ci sono anche ambulanze e carabinieri. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio e gli accertamenti sono ancora in corso.