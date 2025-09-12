Bologna, inseguimento finisce in tragedia: muore 18enne, ferito un altro ragazzo

BOLOGNA – Tragico incidente all’alba di oggi, venerdì 12 settembre 2025, in via Murri a Bologna. Intorno alle 5 del mattino, un’auto rubata con a bordo due giovani di origine albanese è finita fuori strada durante un inseguimento con la Polizia. Il veicolo, lanciato ad alta velocità, si è schiantato contro un palo della luce e ha colpito alcune auto in sosta all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. L’impatto è stato fatale per uno dei passeggeri, un ragazzo di 18 anni, che è morto sul colpo, mentre l’altro, di 19 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto non si sarebbe fermata all’alt della Polizia, dando così il via all’inseguimento per le vie del quartiere. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale e sanitari del 118. Via Murri è attualmente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno indagando sulla dinamica e sull’esatta provenienza del veicolo rubato. “È un’operazione di polizia, quindi aspettiamo che ci dicano la Polizia di Stato e gli inquirenti di cosa si trattava esattamente”, ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in merito all’accaduto. “Abbiamo bisogno che su Bologna si accenda un’attenzione molto più importante di quella che fino adesso c’è stata, anche per onorare il lavoro delle forze dell’ordine” ha poi concluso il primo cittadino.