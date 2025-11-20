NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:04 del 20 novembre 2025

HomeCronaca Caporalato, indagati tre manager di Tod’s. Cassazione respinge richieste del pm di Milano
Cronaca

Caporalato, indagati tre manager di Tod’s. Cassazione respinge richieste del pm di Milano

di Tommaso Di Caprio20 Novembre 2025
di Tommaso Di Caprio20 Novembre 2025
Tod's

Il presidente, direttore amministratore delegato e azionista di maggioranza di Hogan e Tod's, Diego Della Valle | Foto Ansa

MILANO – La Corte di Cassazione ha respinto ieri (19 novembre) le richieste del pm di Milano, Paolo Storari, che chiedeva il mantenimento della competenza territoriale sul procedimento di prevenzione presso la procura milanese per l’inchiesta che vede indagati tre manager di Tod’s Spa e la stessa società con l’accusa di omesso controllo per la gestione di manodopera cinese in condizioni di sfruttamento.

Il pm Storari, come risulta da una richiesta di interdittiva al gip Domenico Santoro, ha individuato non più solo responsabilità omissive dei responsabili dell’azienda, ma anche ipotesi dolose. In particolare, i manager della società di Diego Della Valle, si legge negli atti delle indagini del Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri, non avrebbero tenuto “minimamente conto dei risultati” di alcune “ispezioni” negli opifici cinesi – sei tra le province di Milano, Pavia, Macerata e Fermo – e di “audit” su quei fornitori che “davano atto di numerosi indici di sfruttamento” dei lavoratori, per quanto riguardava, tra l’altro, gli orari di lavoro, le paghe, le norme di sicurezza e le “condizioni alloggiative degradanti”.

Ti potrebbe interessare

Giornata mondiale dell’infanzia, Unicef: “417 milioni di bambini in povertà e senza...

20 Novembre 2025

Tragedia a Lecce, bimbo trovato morto in casa, la madre in mare....

19 Novembre 2025

Caso Trentini, Tajani alla famiglia: “Lavoriamo senza sosta per la sua liberazione”

19 Novembre 2025

Studente accoltellato a Milano, la gang intercettata: “Speriamo schiatti, così non parla”

19 Novembre 2025

Garavaglia: “Il suicidio assistito delle Kessler può portare a casi di emulazione”

18 Novembre 2025

Belluno, bimba di 2 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Indaga...

18 Novembre 2025
Accessibility by WAH