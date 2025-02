PECHINO – Dalla Cina torna lo spettro di un nuovo Covid. Un team di virologi guidato da Shi Zhengli ha scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli, che comporta il rischio di trasmissione da animale a uomo. Lo riferisce il South China Morning Post di Hong Kong. Si chiama Hku5-CoV-2 e utilizza lo stesso recettore umano del virus che causa il Covid-19.

La scoperta della virologa “Batwoman”

Shi Zhengli è un nome che i più attenti ricorderanno. La virologa cinese è nota come “Batwoman” per la sua vasta ricerca sui coronavirus dei pipistrelli al Guangzhou Laboratory insieme a ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology. Shi lavorava presso l’istituto di Wuhan, al centro della controversia sulle origini del Covid.

I rischi per l’uomo e la trasmissione dai pipistrelli

Gli scienziati cinesi che hanno scoperto il nuovo coronavirus ritengono necessario un monitoraggio attento dello stesso, precisando comunque che la sua potenza è “significativamente inferiore” a quella del Covid-19 e che “il rischio che l’Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana non deve essere esagerato”.