Scossa post referendum nel governo. Ora rischia Santanchè (Il Fatto del giorno)

VideoScossa post referendum nel governo. Ora rischia Santanchè (Il Fatto del giorno)di Leonardo Macciocca25 Marzo 2026di Leonardo Macciocca25 Marzo 2026 2A cura di Leonardo MaccioccaFatto del giornoLeonardo Macciocca post precedente Cresce l’attesa per il premio giornalistico Bonacina: “Raccontiamo le periferie” post successivo Addio a Gino Paoli, voce della scuola genovese. Arbore: “Colonna della musica italiana” Ti potrebbe interessare Ristoranti e politica, Delmastro convocato in Antimafia (Il Fatto del giorno) 23 Marzo 2026 TG del 20 marzo 2026 20 Marzo 2026 Il voto che divide: i dubbi degli italiani sul referendum 20 Marzo 2026 Il business delle carte d’identità: 40 euro per un documento 20 Marzo 2026 Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa 20 Marzo 2026 Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno) 19 Marzo 2026