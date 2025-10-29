RIO DE JANEIRO – “Rio de Janeiro in stato di guerra”. Così aprono i quotidiani brasiliani dopo la maxi operazione lanciata dal governatore Cláudio Castro (Partito Liberale, lo stesso dell’ex presidente Bolsonaro) contro il Comando Vermelho, la principale fazione criminale della città. L’intervento è degenerato in una vera e propria guerriglia urbana: 64 i morti finora accertati, tra cui quattro agenti, e oltre 2500 uomini dispiegati nei complessi di Alemão e Penha, dove vivono 280 mila persone in decine di favelas. La reazione dei narcos è stata devastante: droni carichi di granate, fucili d’assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso. La guerriglia è passata per le mani delle migliaia di affiliati al gruppo, che controllano la gran parte delle favelas dal nord, al centro e fino alla turistica zona sud di Rio. Le autorità cittadine hanno elevato lo stato d’allerta al livello 2 a causa del caos nella viabilità e dei rischi di coinvolgimento della popolazione civile. Il sindaco Eduardo Paes ha detto che Rio “non può e non sarà ostaggio di criminali che vogliono seminare la paura per le strade”.