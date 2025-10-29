NEWS ANSA

L’operazione anti-narcos più letale di sempre: a Rio de Janeiro 64 morti negli scontri con gli agenti

di Giacomo Basile29 Ottobre 2025
Civili nascosti dietro la carcassa di un auto incendiata durante la guerriglia | Foto Ansa

Alcuni degli arresti eseguiti dalla polizia brasiliana durante la maxi operazione | Foto Ansa

Due probabili membri del Comando Vermelho fermati dalla polizia brasiliana | Foto Ansa

Auto incendiata durante la guerriglia urbana nelle favelas | Foto Ansa

Civili in motorino fermati ad un checkpoint durante la guerriglia | Foto Ansa

Agenti della polizia brasiliana armati di fucili d'assalto | Foto Ansa

Una scimmia sulla testa di un agente brasiliano durante l'operazione contro il narcotraffico | Foto Ansa

Un agente brasiliano ammanetta assieme due membri del Comando Vermelho | Foto Ansa

RIO DE JANEIRO – “Rio de Janeiro in stato di guerra”. Così aprono i quotidiani brasiliani dopo la maxi operazione lanciata dal governatore Cláudio Castro (Partito Liberale, lo stesso dell’ex presidente Bolsonaro) contro il Comando Vermelho, la principale fazione criminale della città. L’intervento è degenerato in una vera e propria guerriglia urbana: 64 i morti finora accertati, tra cui quattro agenti, e oltre 2500 uomini dispiegati nei complessi di Alemão e Penha, dove vivono 280 mila persone in decine di favelas. La reazione dei narcos è stata devastante: droni carichi di granate, fucili d’assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso. La guerriglia è passata per le mani delle migliaia di affiliati al gruppo, che controllano la gran parte delle favelas dal nord, al centro e fino alla turistica zona sud di Rio. Le autorità cittadine hanno elevato lo stato d’allerta al livello 2 a causa del caos nella viabilità e dei rischi di coinvolgimento della popolazione civile. Il sindaco Eduardo Paes ha detto che Rio “non può e non sarà ostaggio di criminali che vogliono seminare la paura per le strade”.

