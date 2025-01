BARCELLONA – Il Barcellona tira dritto e vuole schierare Dani Olmo nella final four di Supercoppa in programma in Arabia Saudita. Non sono bastati i no della Federcalcio spagnola e della Liga, che hanno negato all’attaccante e al collega Pau Victor il tesseramento nel club per il nuovo anno.

Dopo aver beneficiato di una deroga, ora il Barcellona non ha i soldi per regolarizzare la posizione dei calciatori ingaggiati sul mercato. Il periodo per aggiustare i conti è scaduto lo scorso 31 dicembre, quando i vertici del calcio spagnolo hanno revocato i tesseramenti. Ma il presidente Joan Laporta non molla e ha annunciato un ultimo disperato reclamo al tribunale sportivo amministrativo per cercare di non perdere il centrocampista a parametro zero. Il giornale Mundo deportivo rende nota la prossima mossa del club: la richiesta di sospensiva al Consiglio Superiore dello Sport per poter far partecipare i due non tesserati al torneo verrà inoltrata oggi.

Dani Olmo, chi è il calciatore al centro della vicenda

Approdato nella squadra quest’estate, Olmo è potuto scendere in campo solo grazie al lungo infortunio del compagno di squadra Andreas Christensen, che ha lasciato un buco nella rosa del club. Il sogno si è interrotto con il ritorno in campo del difensore danese.

Il catalano, che è cresciuto proprio nelle giovanili del Barcellona, sarebbe ufficialmente sul mercato. Difatti, al club non è concesso di far scendere in campo i due calciatori e nemmeno di concederli in prestito, non essendo più Olmo e Victor di proprietà del club. Ma sono molte le squadre big interessate al nome più caldo del momento: a posare gli occhi sull’ex giocatore del Lipsia anche il Milan.