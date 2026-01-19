DAVOS – Nastri di partenza per la 56esima edizione del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, dove la geopolitica promette di tenere banco con le questioni spinose di Ucraina e Groenlandia, che dividono i leader mondiali.

Il convegno apre tra le proteste. Sono centinaia i manifestanti che stanno marciando a Davos contro le pretese di Donald Trump sulla Groenlandia e la concentrazione di ricchezza nei Paesi occidentali. Un’analisi Oxfam ha sottolineato che, nel 2025, i miliardari nel mondo sono diventati più di 3mila con una ricchezza netta aggregata di 18.3 miliardi di dollari, un accentramento mai registrato nella storia dell’umanità.

Al Forum sarà presente anche Volodymyr Zelensky, che parlerà al pubblico domani intorno alle 14:30 e, molto probabilmente, incontrerà Donald Trump in un bilaterale. Sul fronte della Groenlandia, si preannunciano momenti di tensione sia negli incontri di corridoio sia negli interventi rivolti al pubblico.

La prima a parlare sarà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, seguita da Emmanuel Macron. La risposta del presidente americano dal palco del Forum è prevista per il primo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, con un discorso che si preannuncia dirompente e che rischia di creare ulteriori fratture fra Stati Uniti e gli alleati della Nato.

Foto Ansa