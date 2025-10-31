WASHINGTON – Dolcetto o scherzetto? Il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto famiglie e bambini fuori dalla Casa Bianca in occasione della tradizionale festa di Halloween. Sulle note della canzone Thriller di Michael Jackson, hanno distribuito caramelle e cioccolatini ai figli dei funzionari dell’amministrazione e non solo. Tra i partecipanti anche la portavoce Karoline Leavitt e il consigliere per la sicurezza interna Stephen Miller.

Nel viale principale della residenza presidenziale, addobbato per l’occasione, hanno sfilato tantissimi bimbi mascherati dai modi più classici fino a quelli più originali e divertenti. Dai robot all’incarnazione del drive di McDonald’s, passando per Scooby-Doo e Harry Potter, fino ad arrivare a bambini travestiti proprio da Trump e Melania.