Dolcetto o scherzetto? Trump e Melania regalano caramelle ai bambini per Halloween

di Sofia Silveri31 Ottobre 2025
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump ospitano un evento di Halloween “dolcetto o scherzetto” sul prato sud della Casa Bianca a Washington | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle ai bambini sul prato sud della Casa Bianca a Washington | Foto Ansa

Sullo sfondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump ospitano un evento di Halloween “dolcetto o scherzetto” sul prato sud della Casa Bianca a Washington | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump in posa con bambini travestiti proprio da Trump e Melania | Foto Ansa

Il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle al consigliere per la sicurezza interna degli Stati Uniti Stephen Miller e alla sua famiglia | Foto Ansa

Addobbi per la festa di Halloween sul viale principale della Casa Bianca | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle ai bambini sul prato sud della Casa Bianca a Washington | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump escono dalla Casa Bianca | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle a un bambino vestito da Superman | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle ai bambini sul prato sud della Casa Bianca a Washington | Foto Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump distribuiscono caramelle alla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt (al centro) e a suo figlio | Foto Ansa

WASHINGTON – Dolcetto o scherzetto? Il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto famiglie e bambini fuori dalla Casa Bianca in occasione della tradizionale festa di Halloween. Sulle note della canzone Thriller di Michael Jackson, hanno distribuito caramelle e cioccolatini ai figli dei funzionari dell’amministrazione e non solo. Tra i partecipanti anche la portavoce Karoline Leavitt e il consigliere per la sicurezza interna Stephen Miller.

Nel viale principale della residenza presidenziale, addobbato per l’occasione, hanno sfilato tantissimi bimbi mascherati dai modi più classici fino a quelli più originali e divertenti. Dai robot all’incarnazione del drive di McDonald’s, passando per Scooby-Doo e Harry Potter, fino ad arrivare a bambini travestiti proprio da Trump e Melania.

