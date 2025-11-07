HANOI – Sud-est asiatico devastato dal tifone Kalmaegi. L’uragano si è abbattuto sul Vietnam provocando cinque morti e sette feriti, oltre al crollo di 57 case e danneggiamenti di altre tremila. Nei giorni scorsi, il tifone ha attraversato le Filippine, dove si contano 188 morti, 100 feriti e ancora 127 dispersi. Inondazioni, interruzioni di corrente e ingenti danni materiali hanno indotto il presidente Ferdinand Marcos a dichiarare lo stato di catastrofe nazionale. Oggi, 7 novembre, si è tenuta una veglia funebre per le vittime in una palestra di Cebu, nelle Filippine centrali. L’area, sull’isola di Negros, è stata la più colpita da questo disastro naturale, il più grave che abbia colpito le Filippine quest’anno. Ora si prevede l’arrivo di un altro tifone dal Pacifico, che potrebbe abbattersi sulla costa occidentale delle Filippine tra domenica 9 e lunedì 10 novembre.