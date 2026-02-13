NEWS ANSA

Si dimette l'avvocata
della banca Goldman Sachs
coinvolta negli Epstein files

L'ex consigliera di Barack Obama

menzionata in oltre 100mila documenti

di Vincenzo Cimmino13 Febbraio 2026
Kathy Ruemmler, travolta dallo scandalo Epstein, durante il suo periodo alla Casa Bianca | Foto Ansa

ROMA – Kathy Ruemmler, avvocata di punta della banca d’investimento Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca sotto l’amministrazione Obama, ha annunciato le sue dimissioni dopo la pubblicazione di milioni di pagine su Jeffrey Epstein. “La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs”, ha affermato Ruemmler, 54 anni, in una dichiarazione alla Cnn, “e oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall’incarico dal 30 giugno 2026”.

Solomon: “Ho accettato le sue dimissioni”

“Durante il suo mandato”, ha commentato Solomon, ceo della banca, “Kathy Ruemmler è stata una consulente legale straordinaria e le siamo grati per il suo contributo e i suoi validi consigli su una vasta gamma di questioni legali di grande rilevanza per lo studio. Essendo una delle professioniste più affermate nel suo campo, Kathy è stata anche una mentore e un’amica per molti dei nostri collaboratori, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione”.

Il legame tra Ruemmler ed Epstein

Nei materiali pubblicati dal Dipartimento della Giustizia americano emergerebbe la lunga relazione tra l’avvocata ed Epstein. Ruemmler e i rappresentanti di Goldman hanno affermato per anni di avere avuto un rapporto strettamente professionale con l’ex imprenditore, ma email, messaggi e fotografie hanno ribaltato questa narrazione. La consulente è stata menzionata in oltre 10mila documenti pubblicati e avrebbe ricevuto da “zio Jeffrey” – così chiamava il criminale statunitense – regali come trattamenti spa, viaggi di lusso e articoli Hermès.

