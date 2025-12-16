NEWS ANSA

Cronaca

Eredità Agnelli
chiesta l'imputazione coatta
per John Elkann

Accusato di frode e dichiarazioni false

Archiviate le accuse per Lapo e Ginevra

di Enza Savarese16 Dicembre 2025
stellantis canada

John Elkann, presidente di Stellantis | Foto Ansa

TORINO – Nel contenzioso giudiziario attorno all’eredità di Gianni Agnelli possono tirare un sospiro di sollievo Lapo e Ginevra Elkann, ma non il primogenito. John Elkann è stato infatti rinviato a giudizio dal gip, ribaltando la richiesta di archiviazione proposta dal pm per lui e il commercialista Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. 

Nell’udienza di lunedì, 15 dicembre si dovevano discutere i dettagli della messa alla prova per John Elkann dopo aver già versato circa 180 milioni di euro all’Agenzia dell’Entrate per sanare presunte imposte non pagate e salvarsi dal processo, ma così non è stato. Con la richiesta di imputazione coatta da parte del gip, l’ad di Exor rischia ora il processo penale per frode e dichiarazioni fiscali false in relazione all’eredità della nonna Marella Caracciolo. Accuse che per i difensori del primogenito Elkann sono “prive di alcun fondamento”.

“La sua decisione (del gip ndr)  di imporre ai pubblici ministeri di formulare l’imputazione per John Elkann e Gian Luca Ferrero è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste degli stessi pm, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti”, così scrivono i legali in una nota dopo l’udienza a Torino.  Gli avvocati hanno infatti già annunciato il ricorso in Cassazione per il loro assistito. 

