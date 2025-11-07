RIVAROLO CANAVESE – Un’esplosione ha scosso il paesino di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, questa mattina. Erano da poco passate le 7 quando un violento scoppio ha sventrato un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Farina 102. A rimanere ferite una coppia di anziani di 70 anni che viveva nell’alloggio. La donna ha riportato ustioni su diverse parti del corpo ed è stata trasportata dall’elisoccorso al Cto in codice giallo. Il marito, rimasto praticamente illeso, è stato medicato sul posto dai sanitari.

La paura dei residenti

A lanciare l’allarme al 112 sono stati i residenti della zona dopo aver sentito il boato talmente forte da scagliare nel cortile non solo i vetri e gli arredi, ma anche il muro della cucina e le ringhiere dei balconi dell’abitazione. Sono prontamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Ivrea e diverse ambulanze del 118.

Le possibili cause dello scoppio

Sono ancora in corso le indagini, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas. “Abbiamo sfollato cinque famiglie” ha dichiarato Martino Zucco Chinò, sindaco di Rivarolo Canavese. “L’area ora è stata messa in sicurezza. Ci sono indagini in corso ma, con ogni probabilità, l’esplosione è stata provocata dalla bombola del gas della cucina”. Intanto, l’intera palazzina è stata evacuata in attesa di verifica da parte dei Vigili del Fuoco.