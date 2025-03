ROMA – I sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi il prossimo 11 marzo, alle 18.30, per un aggiornamento sull’ex Ilva.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’audizione alla Camera sulla gara per il futuro dell’acciaieria di Taranto. “I commissari stanno approfondendo le tre proposte rimaste in campo”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro dello scorso 26 febbraio. “Dato che la nostra è una procedura competitiva – ha proseguito il titolare del dicastero – è giusto che i commissari abbiano il tempo necessario a completare la loro analisi”. “Ancora poche ore fa sono arrivate da alcuni di questi player delle proposte migliorative e quindi è chiaro che vanno analizzate”, ha infine risposto Urso a chi gli ha chiesto i tempi necessari.

Lo stesso giorno è stato presentato al dl ex Ilva un emendamento a firma del relatore Salvo Pogliese (FdI) alla commissione Industria del Senato. Il documento prevede un fondo al Mimit con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2027 dedicato a “interventi di ripristino e di bonifica ambientale” da realizzarsi “a cura dell’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. su aree di proprietà di quest’ultima”.