NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:24 del 3 dicembre 2025

HomeEconomia Ex Ilva, sciopero a oltranza contro il piano del governo. A Taranto blocchi su statale 106
Economia

Proseguono le mobilitazioni
operaie tra Taranto e Genova
Nuovi blocchi e sciopero

Cominciati anche i primi licenziamenti

A casa 220 lavoratori della Semat Sud

di Roberto Abela03 Dicembre 2025
di Roberto Abela03 Dicembre 2025
Ex Ilva

Lavoratori dell'ex Ilva bloccano la statale 106 | Foto Ansa

TARANTO – Non si arresta la mobilitazione degli operai dell’ex stabilimento Ilva della Città dei due mari. Oltre al presidio sulla statale 100 Taranto-Bari, in atto da ieri, oggi 3 dicembre in mattinata i lavoratori hanno attuato blocchi anche sulla statale 106 e nell’area imprese del siderurgico. Nonostante le proteste, però, cominciano i primi licenziamenti nell’indotto: nelle ultime ore l’azienda dell’appalto Semat Sud ha annunciato la chiusura e 220 licenziamenti. 

Nella tarda serata di ieri ha raggiunto il presidio dei lavoratori anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, al quale i sindacati hanno chiesto di non partecipare all’incontro al Mimit del 5 dicembre, perché il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato riunioni separate per i siti del Nord e del Sud, mentre i sindacati chiedono un tavolo unico a Palazzo Chigi.

Proprio Urso è atteso oggi al question time delle 15 a Montecitorio in cui risponderà, tra le altre, alle interrogazioni sulle iniziative per la modifica del piano di rilancio dello stabilimento di Genova Cornigliano, attraverso la ripresa dell’attività di zincatura e sulle iniziative per assicurare il mantenimento dei livelli di produzione dei siti ex Ilva di Taranto e del Nord Italia, anche attraverso la modifica del nuovo piano con riguardo al cosiddetto ciclo corto.

Intanto a Genova, gli operai in presidio da tre giorni hanno consentito l’alleggerimento del traffico genovese per quello che riguarda la bretella ‘Guido Rossa’, che adesso risulta aperta verso Levante. Sempre a Cornigliano ci si prepara allo sciopero generale dei metalmeccanici indetto per domani mattina da Fiom-Cgil e Fim-Cisl, quando il corteo con i mezzi pesanti partirà dai giardini Melis per recarsi davanti alla prefettura del capoluogo ligure.

Ti potrebbe interessare

Intesa Ue su divieto import di gas russo. Von der Leyen, “Momento...

03 Dicembre 2025

Ocse: in Italia Pil in risalita e crescita lenta, debito e export...

02 Dicembre 2025

Istat, la disoccupazione a ottobre cala al 6%, l’occupazione sale al 62,7%....

02 Dicembre 2025

Caro voli, a Natale un biglietto da Milano a Catania può costare...

01 Dicembre 2025

Manovra, scontro tra banche e governo. La Lega ritenta sul Mes. Il...

28 Novembre 2025

Manovra, maggioranza raggiunge accordo su affitti brevi e Isee. Ma resta il...

27 Novembre 2025
Accessibility by WAH