L’AQUILA – L’allontanamento della madre della famiglia del bosco riaccende dibattito politico. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di inviare gli ispettori al Tribunale dei minori dell’Aquila. L’obiettivo è quello di esaminare dettagliatamente gli ultimi sviluppi legati alla vicenda della famiglia. La madre dei tre bambini, Catherine – a fronte di un’ordinanza del tribunale – è stata allontanata dalla struttura protetta di Vasto che li ospitava da quattro mesi ed è rientrata nel casolare insieme al padre Nathan. Una decisione, quella dei magistrati abruzzesi, criticata dalla premier Giorgia Meloni ai microfoni di Fuori dal coro su Rete 4 nella serata di ieri (8 marzo). “Sono decisioni figlie di letture ideologiche che infliggono ai minori un ulteriore pesantissimo trauma”, ha sottolineato la premier.



I bambini verso l’adozione

Tonino Cantelmi, perito di parte e coordinatore del team di psicologi della famiglia, è sicuro: “La decisione di allontanare mamma Catherine dai figli è sbagliata e pericolosa e rischia di portare i bambini del bosco verso l’adozione”. Lo psichiatra è convinto che “il buon senso avrebbe voluto che questa famiglia dovesse essere riunificata, sottoposta a un monitoraggio di un’equipe socio-sanitaria dell’Asl e affidata a professionisti competenti”.

Sempre nella giornata di ieri, nella casa famiglia di Vasto si è recata la Garante regionale per l’infanzia. La richiesta è quella che i bambini non lascino la struttura che li ospita ormai da quattro mesi. Ma l’ultima ordinanza del tribunale, ad oggi, prevederebbe il trasferimento.

I legali della famiglia: “Pronti al ricorso”

I legali della famiglia sono pronti a presentare ricorso alla corte d’Appello di L’Aquila per chiedere la sospensiva dell’ordinanza del tribunale dei minori. “I magistrati non tengono in considerazione le difficoltà oggettive in cui vivono i minori a cui è stata strappata una figura di riferimento considerata dalla neuropsichiatra una figura importante e fondamentale per la loro crescita”. Gli avvocati rilanceranno un appello al ricongiungimento del nucleo familiare.