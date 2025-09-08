NEWS ANSA

Spettacoli

Il mondo dello spettacolo
si unisce per la Palestina
"Uniti per Gaza e l'umanità"

Bosso: "Giusto che artisti intervengano"

De André: "Palestina libera, subito"

di Vincenzo Cimmino08 Settembre 2025
gaza

Anna Foglietta per Gaza al Lido di Venezia | Foto Ansa

ROMA – “Dobbiamo svegliarci, dobbiamo lottare, dobbiamo unirci, dobbiamo essere militanti per salvare l’umanità”. L’attrice Anna Foglietta continua così il suo supporto alla causa palestinese dalla prima serata Marzamemi Cinefest, dove è stata intervistata da Paola Saluzzi. Il supporto alla Palestina dell’artista romana è cosa risaputa. La stella è stata fermata nei giorni scorsi dai carabinieri al Lido di Venezia, dove si trovava per presentare la sua opera We are coming, a bordo della sua lancia mentre invitava al sostegno della Sumud Flotilla.

Foglietta: “Dimostriamo alla destra imperante che lottiamo per la vita”

“Ho sempre sentito dentro di me un senso civico che ha sempre spinto tantissimo”, ha dichiarato Foglietta. “Palestina libera, perché non possiamo essere in nessun altro posto del mondo se non lì’. Tante persone mi chiedono il Darfur, dico certo. Tante persone mi ricordano la Libia, dico certo. In Mediterraneo mi dicono quello che succede alle donne etiopi, a quello che hanno subito le donne tutsi, dico certo. Ma ora quello che sta succedendo a Gaza è qualcosa che credo ci offra l’ultima estrema opportunità di difendere il diritto alla vita”.

Bosso: “Giusto che gli artisti intervengano su Gaza”

A scendere in campo per Gaza, anche Fabrizio Bosso. “È giusto che gli artisti dicano qualcosa su quanto sta accadendo a Gaza”, ha dichiarato uno dei trombettisti jazz italiani più conosciuti al mondo e impegnato, il 23 settembre, alla manifestazione “Voci per la Palestina”, concerto gratuito in piazza Lucio Dalla a Bologna e in via di definizione. Già hanno confermato la propria partecipazione vari artisti, da Maria Pia de Vito a Carolina Bubbico, Ada Montellanico, Simona Severini, Stefania Tallini.

De André: “Palestina libera, subito”

Dal palco del Festival Dannunziano che si è concluso ieri sera a Pescara, anche Cristiano De André ha dato il proprio supporto alla causa palestinese. “Mi vergogno in questo momento di essere italiano”, ha detto alla platea il cantautore, “è uno schifo quello che sta accadendo”. L’artista, dopo il silenzio osservato dal pubblico, prima di tornare a suonare i suoi strumenti ha sventolato la bandiera della Palestina messa poi sull’asta di un microfono e spostata sul pianoforte.

