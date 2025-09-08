TORINO – Questa mattina a Torino un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via Genova. Secondo le prime informazioni la vittima, precipitata dal cestello di una gru, sarebbe un uomo di 69 anni di origini egiziane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell’ordine. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

Le parole di cordoglio del sindaco Lo Russo

“Un fatto drammatico in una via che era già stata teatro di un altro terribile incidente e che, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia di Brandizzo, ci ricorda che come istituzioni non dobbiamo mai abbassare la guardia sulla necessità di promuovere una maggiore sicurezza in tutti i luoghi di lavoro”. Lo afferma il sindaco, Stefano Lo Russo, commentando l’incidente. “Desidero esprimere la vicinanza e il cordoglio della Città di Torino e di tutta la comunità torinese ai colleghi e ai familiari dell’operaio che ha perso drammaticamente la vita questa mattina in via Genova in un incidente sul lavoro”, ha aggiunto il primo cittadino.