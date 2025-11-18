GORIZIA – I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di Guerrina Skocaj, 83enne dispersa durante il crollo del 17 novembre di un abitazione a Brazzano nel comune di Cormons, vicino Gorizia. Il corpo della vittima era stato individuato intorno alle 22 ma le operazioni di recupero erano state sospese causa maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza per paura di nuovi cedimenti nel pendio.

Le operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco di Brazzano

I soccorsi hanno potuto recuperare la salma solo verso mezzanotte, quando le condizioni meteo lo hanno consentito. Poche ore prima i Vigili del fuoco avevano rinvenuto il corpo dell’altro disperso, Quirin Kuhnert, cittadino tedesco di 32 anni. “L’uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare”, ha detto il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo.

Famiglie evacuate, si temono altre frane

Diverse famiglie sono state evacuate a causa del cedimento di una porzione del monte. Le autorità hanno creato una zona di sicurezza transennata per prevenire il rischio di ulteriori frane. Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro anche su altre situazioni critiche in tutta la regione.