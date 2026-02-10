MILANO – La fusione tra le due banche Mps e Mediobanca è sempre più vicina. Ad annunciare l’accelerazione delle “attività finalizzate alla piena integrazione dei due istituti bancari” è il consiglio di amministrazione di Mps.

Prossima fusione tra Mps e Mediobanca

Mps presenterà il nuovo piano industriale relativo alla business combination con Mediobanca entro il 27 febbraio. Nella nota sui risultati del 2025 si legge che l’accordo sarà focalizzato sulla “creazione di valore per tutti gli stakeholder”.

Secondo l’Amministratore Delegato di Mps Luigi Lovaglio, l’operazione ha una portata strategica che va oltre la semplice fusione. L’accordo darà “forma a una forza competitiva leader per l’Italia, che crea valore, rafforza i talenti e si basa su solide fondamenta per i nostri dipendenti, per i nostri clienti, per il futuro”-

Il cda di Mps ha parlato dell’accelerazione delle attività finalizzate alla piena integrazione tra “i due istituti bancari per il massimo sviluppo delle sinergie industriali”. In questo quadro, “verrà definita la struttura del gruppo, pienamente allineata al razionale industriale” dell’opas. La strategia sarà “orientata alla massimizzazione della creazione di valore”, con “Mediobanca quale legal entity focalizzata sulle attività di corporate & investment banking e private”.

I risultati di Mps per il 2025

Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile netto di gruppo di 3,036 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,95 miliardi dell’esercizio precedente. A rendere possibile il risultato è stato il contributo del consolidamento di Mediobanca nell’ultimo trimestre dell’anno.