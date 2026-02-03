RAFAH – Barlumi di speranza per i malati e gli affamati di Gaza: ieri 2 febbraio Israele ha riaperto il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto, ma a traffico limitato. Come riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera, dopo quasi due anni di chiusura, solo a cinque pazienti palestinesi è stato permesso di lasciare la Striscia il primo giorno. Insieme a loro è stato consentito il transito a sette accompagnatori. Il numero massimo di degenti autorizzati ad entrare in Egitto dall’enclave era stato limitato lunedì a 50 con due accompagnatori ciascuno, secondo tre fonti ufficiali alla frontiera egiziana. Altri pazienti sono stati portati presso l’ospedale della Mezzaluna Rossa Palestinese a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.