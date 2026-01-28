GAZA – A causa della grave carenza di carburante nella Striscia, gli abitanti rovistano tra i rifiuti per sopravvivere. I residenti raccolgono la plastica nelle discariche nel centro di Gaza City per usarla come combustibile alternativo, nonostante l’inalazione di fumi tossici. I residenti da anni bruciano la plastica per ricavare combustibile grezzo, ma questa pratica libera sostanze altamente tossiche e cancerogene, come diossine e particolato fine, che inquinano l’aria, il suolo e le falde acquifere. Le Nazioni unite avvertono che la crisi del carburante ha raggiunto il suo picco per più di due milioni di abitanti di Gaza in quasi due anni di conflitto. Intanto, fuori dalle mura della città vecchia a Gerusalemme est, nel quartiere di Silwan, 32 famiglie palestinesi hanno ricevuto un ordine dal comune della città di evacuare le loro case a beneficio dei coloni ebrei israeliani.

Foto Ansa