Gaza, per sopravvivere si brucia la plastica: “Bambini a rischio intossicazione”

di Marco Bertolini28 Gennaio 2026
Una montagna di rifiuti in una discarica del centro di Gaza City | Foto Ansa

In primo un bambino che ha raccolto plastica per ricavare combustibile in un'operazione che libera sostanze altamente tossiche e cancerogene | Foto Ansa

Un bambino rovista tra i rifiuti per raccogliere la plastica da bruciare per ricavare combustibile grezzo | Foto Ansa

Un bambino cammina tra i rifiuti della discarica dopo aver preso del materiale per sopperire alla carenza di carburante | Foto Ansa

Una persona palestinese che cammina nel quartiere che è costretta a lasciare | Foto Ansa

Una pattuglia della polizia di frontiera israeliana nel quartiere di Silwan | Foto Ansa

Uno dei palestinesi costretti ad abbandonare la propria abitazione a Gerusalemme est | Foto Ansa

Un uomo va via dalla sua abitazione a Gerusalemme est | Foto Ansa

GAZA – A causa della grave carenza di carburante nella Striscia, gli abitanti rovistano tra i rifiuti per sopravvivere. I residenti raccolgono la plastica nelle discariche nel centro di Gaza City per usarla come combustibile alternativo, nonostante l’inalazione di fumi tossici. I residenti da anni bruciano la plastica per ricavare combustibile grezzo, ma questa pratica libera sostanze altamente tossiche e cancerogene, come diossine e particolato fine, che inquinano l’aria, il suolo e le falde acquifere. Le Nazioni unite avvertono che la crisi del carburante ha raggiunto il suo picco per più di due milioni di abitanti di Gaza in quasi due anni di conflitto. Intanto, fuori dalle mura della città vecchia a Gerusalemme est, nel quartiere di Silwan, 32 famiglie palestinesi hanno ricevuto un ordine dal comune della città di evacuare le loro case a beneficio dei coloni ebrei israeliani. 

