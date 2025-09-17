ROMA – A due anni dall’esordio di Gen V – la scorretta serie tv spinoff di The Boys – Amazon Prime Video riapre il sipario sulla Godolkin University, la scuola per giovani e aspiranti supereroi. I primi tre episodi sono disponibili a partire da oggi, 17 settembre, sugli schermi, mentre le altre puntate usciranno singolarmente ogni mercoledì, fino al gran finale del 22 ottobre.

La trama

La scuola ricomincia anche per gli eroi adolescenti di Gen V e alla Godolink University inizia una nuova era. “È una stagione ancora più cupa – hanno spiegato all’Ansa i sei protagonisti dello spin off Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann – in cui i nostri personaggi diventano più complessi, sono profondamente maturati…con tutto quello che gli è successo”. E mentre l’America si adatta al potere nelle mani di Patriota, l’arrivo di un nuovo preside nell’ateneo (Hamish Linklater) alza il livello di rivalità fra gli studenti. Dopo gli eventi della prima stagione, Cate e Sam sono considerati degli eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano segnati da sofferenze passate. Intanto, la guerra tra Umani e Supereroi si fa sempre più intensa e entra in scena un programma segreto degli anni ’60 che sembra strettamente legato a Marie.

La “presenza costante” di Chance Perdomo

La produzione di Gen V ha scelto di non rinunciare alla presenza di Chance Perdomo, l’attore interprete del personaggio di Andre Anderson, scomparso a soli 24 anni a seguito di incidente in moto. L’attore avrebbe dovuto riprendere il ruolo anche in questa seconda stagione. Il team creativo ha voluto coinvolgere il personaggio nella nuova trama, rendendo omaggio a Chance Perdomo. La sua eredità rappresenta il fil rouge della stagione e come confermato da Sean Patrik Thomas, che interpreta il padre del personaggio, gli episodi offrono “una presenza costante” del ragazzo.

Le new entry nel cast

Fra le new entry ci sono Hamish Linklater nei panni del nuovo e severo rettore Cipher, e Ethan Slater che interpreta Thomas Godolkin. Sean Patrick Thomas, invece, che presta il volto a Polarity, è stato promosso a regular e avrà quindi un ruolo più centrale.