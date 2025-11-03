NEWS ANSA

Il Cairo, cerimonia faraonica per l’apertura del Gem: il nuovo museo egizio più grande del mondo

di Sofia Landi03 Novembre 2025
Il grande spettacolo tra luci, cantanti, attori e ballerini

Il grande spettacolo tra luci, cantanti, attori e ballerini | Foto Ansa

Leader e delegazioni del mondo posano per una foto

Leader e delegazioni del mondo posano per una foto | Foto Ansa

Fuochi d'artificio illuminano il cielo fuori il museo | Foto Ansa

Il presidente egziiano Al Sisi durante la cerimonia di inaugurazione

Il presidente egziiano Al Sisi durante la cerimonia di inaugurazione | Foto Ansa

Leader e delegazioni del mondo ammirano le opere

Leader e delegazioni del mondo ammirano le opere | Foto Ansa

Il re Felipe VI di Spagna durante la cerimonia

Il re Felipe VI di Spagna durante la cerimonia | Foto Ansa

Il rappresentanti di diversi Paesi camminano nel museo

Il rappresentanti di diversi Paesi camminano nel museo | Foto Ansa

Grandi giochi di luce illuminano il cielo durante la cerimonia d'apertura del Gem

Grandi giochi di luce illuminano il cielo durante la cerimonia d'apertura del Gem | Foto Ansa

Il rappresentanti di diversi Paesi camminano nel museo

Il rappresentanti di diversi Paesi camminano nel museo | Foto Ansa

IL CAIRO – Giochi di luce, fuochi d’artificio, attori, ballerini e cantanti. È uno spettacolo faraonico quello che ha inaugurato l’apertura, nella grande capitale egiziana, del Grand Egyptian Museum (Gem). Il museo egizio da 550 mila metri quadri che ha strappato al Louvre il titolo di esposizione più grande al mondo. Oltre 100 mila i reperti dell’Antico Egitto conservati, tra i quali spicca il tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino, finalmente riunito dopo essere stato a lungo diviso tra Il Cairo e Luxor.

Rilanciare l’economia del Paese attraverso il turismo. Questo l’obiettivo dell’inaugurazione targata al-Sisi. Il presidente ha puntato su una cerimonia maestosa per celebrare un traguardo che testimonia la rinascita dell’Egitto – dopo anni di disordini e guerre – e la volontà di farsi da mediatore per la pace in Medio Oriente. Presenti tantissime delegazioni straniere, tra cui quella del presidente libanese Joseph Aoun, quelle di Kenya, Azerbaigian, Gibuti, Cipro e Armenia. Ospiti anche il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’Italia, a cui la premier Giorgia Meloni aveva declinato l’invito. 

