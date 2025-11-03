IL CAIRO – Giochi di luce, fuochi d’artificio, attori, ballerini e cantanti. È uno spettacolo faraonico quello che ha inaugurato l’apertura, nella grande capitale egiziana, del Grand Egyptian Museum (Gem). Il museo egizio da 550 mila metri quadri che ha strappato al Louvre il titolo di esposizione più grande al mondo. Oltre 100 mila i reperti dell’Antico Egitto conservati, tra i quali spicca il tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino, finalmente riunito dopo essere stato a lungo diviso tra Il Cairo e Luxor.

Rilanciare l’economia del Paese attraverso il turismo. Questo l’obiettivo dell’inaugurazione targata al-Sisi. Il presidente ha puntato su una cerimonia maestosa per celebrare un traguardo che testimonia la rinascita dell’Egitto – dopo anni di disordini e guerre – e la volontà di farsi da mediatore per la pace in Medio Oriente. Presenti tantissime delegazioni straniere, tra cui quella del presidente libanese Joseph Aoun, quelle di Kenya, Azerbaigian, Gibuti, Cipro e Armenia. Ospiti anche il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’Italia, a cui la premier Giorgia Meloni aveva declinato l’invito.