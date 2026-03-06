NEWS ANSA

Percezione dell'immigrazione
si tratta di un rischio
per il 57% degli italiani

Sovrastimata la presenza di migranti

I dati dello studio di Eurispes

di Greta Giglio06 Marzo 2026
Un gruppo di 301 migranti africani, tra cui 46 bambini salvato dalla Guardia costiera libica, 21 giugno 2018 | Foto ANSA/ZUHAIR ABUSREWIL

ROMA – C’è un baratro tra la percezione e la realtà del fenomeno migratorio in Italia. Riguarda il 57% degli italiani, che considera l’immigrazione un rischio per la propria sicurezza. Lo rende noto l’ultima indagine di Eurispes, Istituto di ricerca degli italiani.

Differenze che dipendono anche dal tipo di fenomeno. Se quella regolare è considerata positivamente dal 47% degli intervistati, l’immigrazione irregolare è valutata in modo negativo dal 70%.

Il vero divario riguarda l’impatto della percentuale di stranieri sulla popolazione: il 34,8% degli italiani ritiene infatti che siano più di un quinto della popolazione. Gli stranieri in Italia sono invece circa il 9% della popolazione residente. Il 51,4% degli italiani tende inoltre a sovrastimare la consistenza della presenza di cittadini di religione islamica e di origine africana.

