ROMA – Le immagini della figlia minorenne e dei nipotini mandate al nuovo compagno “in pose sessualmente esplicite”. È solo la punta dell’iceberg delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno portato all’arresto a Treviso di un uomo e una donna. Lui, 48enne ex vicedirettore di un tg nazionale, lei, docente di 52 anni, ora accusati di violenza sessuale su minori, pedopornografia, detenzione e accesso a materiale pedopornografico.

Gli inquirenti hanno scoperto nei telefonini e pc di entrambi un archivio di immagini e video che si teme non fosse solo a disposizione delle coppia. A confermare l’ipotesi di una rete più ampia di abusi, le analisi sui dispositivi del giornalista. Su tutte, le chat Telegram in cui venivano scambiate con sconosciuti le foto dei minori.

La figlia scopre le chat e denuncia

A far partire le indagini è stata la figlia della donna dopo aver aperto il computer della mamma. La giovane ha scoperto le chat con il compagno della madre e si è riconosciuta nei video e nelle immagini scattate soprattutto mentre dormiva. Un modus operandi che, con ogni probabilità, andava avanti già da diversi anni, forse già dal 2017 anno in cui i due si sono conosciuti. Lo confermano i messaggi dell’uomo in cui chiedeva alla compagna se avesse ancora le foto di quando sua figlia era più piccola.

La 52enne, durante le conversazioni, non si faceva scrupoli a confermare di avere un archivio non solo di immagini della ragazzina, ma anche dei nipoti di 7 e 3 anni, i figli del fratello. La ragazza è stata ascoltata in audizione protetta dagli inquirenti. Le sue rivelazioni, insieme a quelle dei genitori degli altri minori coinvolti, serviranno a ricostruire anche eventuali abusi sessuali che la donna avrebbe compiuto sui piccoli, sotto richiesta del compagno 48enne. A confermarlo anche una nota dei carabinieri che hanno ipotizzato “che i nipoti della donna indagata siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia”.

L’arresto della coppia

I due si trovano ora rispettivamente nel carcere di Rebibbia e di Treviso in attesa dell’interrogatorio di garanzia atteso nel corso della settimana. I due dovranno rispondere della “elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito” ritrovata dagli inquirenti.