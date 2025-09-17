NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:07 del 17 settembre 2025

HomeCronaca Incendio in mare, 50 morti su un barcone al largo della Libia
Cronaca

Incendio in mare
50 morti su barcone
al largo della Libia

Cure mediche a 24 sopravvissuti

Oim: "456 morti da inizio anno"

di Iris Venuto17 Settembre 2025
di Iris Venuto17 Settembre 2025
migranti

Migranti | Foto Ansa

TRIPOLI – Hanno perso la vita 50 rifugiati nell’incendio che domenica 14 settembre ha avvolto nelle fiamme una barca a largo della Libia, su cui navigavano 75 sudanesi. Lo riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che scrive sui social di aver fornito cure mediche a 24 sopravvissuti. “L’Oim è profondamente addolorata per la tragica perdita di vite umane. È necessario un intervento urgente per porre fine a simili tragedie in mare”.

I dati allarmanti dell’Oim

Continua a crescere il bilancio delle morti nel Mediterraneo. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione almeno 456 persone sono morte e 420 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno al 13 settembre. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 17.402, di cui 15.555 uomini, 1.316 donne, 586 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.

Sempre secondo l’Oim, il mese scorso, almeno 68 rifugiati e migranti sono morti e decine di persone sono disperse dopo che un’imbarcazione si è capovolta al largo delle coste dello Yemen. Nel corso dello scorso anno invece almeno 2.452 tra migranti e rifugiati sono morti o dispersi nel Mar Mediterraneo.

Ti potrebbe interessare

Caso Maddie McCann, libero il sospettato tedesco Christian Brückner. Mancano le prove

17 Settembre 2025

Mattarella ricorda Willy Monteiro: “È un nostro ragazzo. La violenza è debolezza”

16 Settembre 2025

Bambino picchiato da tre coetanei a Fidene, accertamenti sui genitori degli aggressori

16 Settembre 2025

Parma, mostrata al processo la foto di un neonato ucciso. Petrolini lascia...

15 Settembre 2025

Travolta da un camion mentre aspetta il bus per andare a scuola....

15 Settembre 2025

Occupazioni abusive, via libera allo sfratto anche con minori. La svolta della...

15 Settembre 2025
Accessibility by WAH