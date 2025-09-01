Indonesia in rivolta: proteste e scontri nel Paese dopo l’uccisione di un fattorino

GIACARTA – L’uccisione di un fattorino da parte della polizia durante una protesta, lo scorso 28 agosto, ha acceso il malcontento in Indonesia. Il tragico episodio è stato ripreso in un video, diventato subito virale, e ha scatenato proteste violente tra forze dell’ordine e cittadini, scesi in piazza per manifestare contro le disuguaglianze sociali e i privilegi della classe politica. Nelle ultime ore i dimostranti si sono resi protagonisti di saccheggi: sono stati incendiati numerosi edifici, prendendo di mira anche le abitazioni di parlamentari e della ministra delle Finanze. Sri Mulyani Indrawati. Negli scontri si contano tre morti proprio in un rogo divampato nella città di Makassar. Il presidente Prabwo Subianto risponde denunciando atti di terrorismo e promette seri provvedimenti nei confronti dei ribelli. Nel frattempo le proteste non sembrano arrestarsi, anzi si diffondono e coinvolgono gran parte del Paese.

Foto Ansa