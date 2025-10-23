NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:12 del 23 ottobre 2025

HomeEconomia Inps, 4,6 milioni pensionati con assegno sotto mille euro. Spesi 364 miliardi di euro nel 2024
Economia

Inps, 4,6 milioni pensionati con assegno sotto mille euro. Spesi 364 miliardi di euro nel 2024

di Elisabetta Guglielmi23 Ottobre 2025
di Elisabetta Guglielmi23 Ottobre 2025

La sede dell' Inps a Pontedera (Pisa). ANSA/STRINGER

ROMA – Nel 2024 sono stati spesi 364 miliardi per le pensioni. Questo il dato che emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati.

Il report dell’Inps

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2024 sono 23.015.011, per un ammontare complessivo annuo di 364.132 milioni di euro e un aumento del 4,93% sull’anno precedente. Lo afferma l’Osservatorio Inps, che registra un aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.
I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.305.880 (con un aumento dello 0,5% rispetto al 2023.
I pensionati complessivi sono 16,3 milioni e tra questi solo 450.067 hanno redditi da pensione superiori a 5mila euro – il 2,8% del totale – per un importo complessivo pari al 10,2% del totale.

Redditi e pensioni

In Italia nel 2024 quasi 4,6 milioni di pensionati, il 28,1% del totale hanno avuto un reddito da pensione inferiore a mille euro al mese. L’importo medio per ogni beneficiario è di 22.331 euro. Le donne rappresentano la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, attestandosi sul 51%. Più alti i redditi percepiti dagli uomini rispetto a quelli delle donne, che vedono compensi maggiori del 34%.
Tra le lavoratrici il 34,5% ha un reddito da pensione inferiore a mille euro (quasi 2,89 milioni di persone).

Ti potrebbe interessare

Unicredit batte le attese. Utili di 8,7 miliardi in nove mesi. Orcel:...

22 Ottobre 2025

Manovra 2026, arriva l’ok della Ragioneria. Intesa su banche, dietrofront su affitti...

22 Ottobre 2025

Istat, nascite ancora in calo in Italia. Fecondità raggiunge minimi storici

21 Ottobre 2025

Btp Valore, da oggi il collocamento. In un’ora già superato il miliardo

20 Ottobre 2025

Dai Lep alla rottamazione, tutte le novità della manovra 2026. Tensioni nel...

20 Ottobre 2025

Aws down, ripristinati i servizi. Da Canva a Perplexity, problemi in tutto...

20 Ottobre 2025
Accessibility by WAH