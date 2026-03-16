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Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a Hormuz” (Il Fatto del giorno)

di Antonio Fera16 Marzo 2026
di Antonio Fera16 Marzo 2026

A cura di Antonio Fera

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