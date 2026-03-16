Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a Hormuz” (Il Fatto del giorno)

VideoIran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a Hormuz” (Il Fatto del giorno)di Antonio Fera16 Marzo 2026di Antonio Fera16 Marzo 2026 3A cura di Antonio FeraFatto del giornoAntonio Fera post precedente Sinner è tornato, battuto Medvedev 7-6,7-6 e trionfo a Indian Wells Ti potrebbe interessare Scontro sul decoro, tornano i camion bar nel centro storico di Roma 16 Marzo 2026 Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo... 16 Marzo 2026 Emergenza lavoro, firmato a Roma protocollo d’intesa Asl-Procura 13 Marzo 2026 Tg del 13 marzo 2026 13 Marzo 2026 Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili 12 Marzo 2026 I timori di un’escalation in Iraq dopo l’attacco alla base di Erbil... 12 Marzo 2026