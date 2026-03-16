Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto del giorno)

VideoEnergia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto del giorno)di Elisa Ortuso16 Marzo 2026di Elisa Ortuso16 Marzo 20261A cura di Elisa OrtusoFatto del giornoElisa Ortuso post precedente Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a Hormuz” (Il Fatto del giorno) Ti potrebbe interessare Iran, Trump avverte la Nato: “Futuro negativo se non ci aiutate a... 16 Marzo 2026 Scontro sul decoro, tornano i camion bar nel centro storico di Roma 16 Marzo 2026 Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo... 16 Marzo 2026 Emergenza lavoro, firmato a Roma protocollo d’intesa Asl-Procura 13 Marzo 2026 Tg del 13 marzo 2026 13 Marzo 2026 Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili 12 Marzo 2026