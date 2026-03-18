Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno)

VideoIran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno)di Leonardo Macciocca18 Marzo 2026di Leonardo Macciocca18 Marzo 2026 2A cura di Leonardo MaccioccaFatto del giornoLeonardo Macciocca post precedente Papa: “La salute condizione essenziale per la pace sociale” post successivo Caccia al voto giovane, Meloni va da Fedez. Il fronte del No chiude in Piazza del Popolo Ti potrebbe interessare Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno) 18 Marzo 2026 L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto... 17 Marzo 2026 Criminalità a noleggio, il business delle auto nella Capitale 16 Marzo 2026 Roma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni... 16 Marzo 2026 Energia, oggi il vertice straordinario per la crisi del petrolio (Il Fatto... 16 Marzo 2026