MILANO – “Se il confronto con Commerzbank sarà positivo potremo rivedere i termini”. Così Andrea Orcel, ceo di UniCredit, intervenendo alla Morgan Stanley European Financial Conference sull’Ops per superare il 30% del capitale della banca tedesca. L’obiettivo, spiega, è “sbloccare una situazione” che negli ultimi 18 mesi si è rivelata “incerta e irritante”, aprendo una finestra di 12 settimane di dialogo per arrivare, se possibile, a una visione e a una strategia condivise, o almeno ridurre incomprensioni e tensioni.

Orcel si dice “relativamente tranquillo” sull’esito: tra gli scenari considerati un successo c’è quello di una partecipazione poco sotto o poco sopra il 30%, senza controllo, con impatti limitati sul piano contabile e sul rendimento. Questo potrebbe avviare una fase di confronto più aperto per orientare Commerzbank verso una maggiore creazione di valore. Il gruppo si dichiara pronto a un approccio “più trasparente e proattivo”, puntando sui mercati chiave come Germania e Polonia.

Il manager cita anche i risultati di HVB in Germania come esempio di efficienza, mentre sull’intelligenza artificiale stima benefici in oltre cinque anni, con risparmi tra 400 e 500 milioni, pur riconoscendo possibili pressioni competitive sui servizi bancari.